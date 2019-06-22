Тбілісі: Акція протесту відновилася, вимагають відставки глави МВС

У Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки глави МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.

Як повідомляє "Грузія Онлайн", серед вимог - покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми".

Участь в акції беруть члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" та опозиційні депутати.

"Вимоги незмінні - затримані мають бути звільнені і для цього дається час до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.

Крім того учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

На місці події мобілізовано правоохоронців, проспект Руставелі наразі не заблоковано.

Разом з тим Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає провести розслідування у зв'язку із застосуванням грузинською поліцією сили проти учасників протестів у Тбілісі. Правозахисники заявили, що поліція "без розбору стріляла по людях гумовими кулями, цю інформацію підтверджують відеоматеріали".

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