Тбілісі: Акція протесту відновилася, вимагають відставки глави МВС
У Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки глави МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.
Як повідомляє "Грузія Онлайн", серед вимог - покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми".
Участь в акції беруть члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" та опозиційні депутати.
"Вимоги незмінні - затримані мають бути звільнені і для цього дається час до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.
Крім того учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.
На місці події мобілізовано правоохоронців, проспект Руставелі наразі не заблоковано.
Разом з тим Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає провести розслідування у зв'язку із застосуванням грузинською поліцією сили проти учасників протестів у Тбілісі. Правозахисники заявили, що поліція "без розбору стріляла по людях гумовими кулями, цю інформацію підтверджують відеоматеріали".
Нагадаємо,
- У четвер в Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами. Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера парламенту Грузії.
- Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, згодом учасники протестів повернулися.
- Під час розгону акції протесту, який тривав усю ніч, відбулися сутички, поліція застосувала гумові кулі та затримала кількох протестувальників.
- Під час сутичок постраждали 240 людей, понад 30 журналістів, понад 100 осіб перебували у лікарнях.
- Станом на 22 червня у клініках Тбілісі залишалися 52 пацієнта, які постраждали під час акції протесту.
- У п’ятницю спікер парламенту Грузії подав у відставку, однак увечері протести під парламентом поновилися.
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