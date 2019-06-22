Тбілісі: Акція протесту відновилася, вимагають відставки глави МВС

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Субота, 22 червня 2019, 21:46

У Тбілісі перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі поновилася акція протесту, учасники акції вимагають відставки глави МВС Грузії і звільнення учасників акції, затриманих раніше.

Як повідомляє "Грузія Онлайн", серед вимог  - покарання тих поліцейських, які "жорстоко розправилися з людьми".

Участь в акції беруть члени "Національного руху", лідери "Європейської Грузії" та опозиційні депутати.

"Вимоги незмінні - затримані мають бути звільнені і для цього дається час до кінця дня", - заявив спікер акції Міша Мшвілдадзе.

Крім того учасники акції вимагають проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.

На місці події мобілізовано правоохоронців, проспект Руставелі наразі не заблоковано.

Разом з тим Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає провести розслідування у зв'язку із застосуванням грузинською поліцією сили проти учасників протестів у Тбілісі. Правозахисники заявили, що поліція "без розбору стріляла по людях гумовими кулями, цю інформацію підтверджують відеоматеріали". 

 Нагадаємо, 

  • У четвер в Тбілісі розпочалися масові протести через скандал із російськими депутатами.  Один з росіян - депутат, що підтримує російську агресію - опинився у кріслі спікера парламенту Грузії. 
  • Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, згодом учасники протестів повернулися. 
  • Під час розгону акції протесту, який тривав усю ніч, відбулися сутички, поліція застосувала гумові кулі та затримала кількох протестувальників. 
  • Під час сутичок постраждали 240 людей, понад 30 журналістів, понад 100 осіб перебували у лікарнях.
  • Станом на 22 червня у клініках Тбілісі залишалися 52 пацієнта, які постраждали під час акції протесту. 
  • У п’ятницю спікер парламенту Грузії подав у відставку, однак увечері протести під парламентом поновилися.

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Теми: Грузія мітинги Росія


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