Тбилиси: Акция протеста возобновилась, требуют отставки главы МВД
В Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновилась акция протеста, участники акции требуют отставки главы МВД Грузии и освобождения участников акции, задержанных ранее.
Как сообщает "Грузия Онлайн", также участники акции требуют наказания тех полицейских, которые "жестоко расправились с людьми".
Участие в акции принимают члены "Национального движения", лидеры "Европейской Грузии" и оппозиционные депутаты.
"Требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня", - заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе.
Кроме того участники акции требуют проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.
На месте события мобилизованы правоохранители, проспект Руставели в настоящее время не перекрыт.
Вместе с тем Международная правозащитная организация Amnesty International требует провести расследование в связи с применением силы полицией против участников протестов в Тбилиси. Правозащитники заявили, что полиция "без разбора стреляла по людям резиновыми пулями, эту информацию подтверждают видеоматериалы".
Напомним,
- В четверг в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами. Один из них - депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера парламента Грузии.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент.
- Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, позже участники акции вернулись.
- Во время разгона акции, который продолжался всю ночь, произошли столкновения, полиция применила резиновые пули и задержала нескольких протестующих.
- Во время столкновений пострадали 240 человек, более 30 журналистов, более 100 человек находились в больницах.
- По состоянию на 22 июня в клиниках Тбилиси оставались 52 пациента, пострадавших во время акции протеста.
- В пятницу спикер парламента Грузии подал в отставку, однако вечером протесты под парламентом возобновились.