Тбилиси: Акция протеста возобновилась, требуют отставки главы МВД

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Суббота, 22 июня 2019, 21:46

В Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновилась акция протеста, участники акции требуют отставки главы МВД Грузии и освобождения участников акции, задержанных ранее. 

Как сообщает "Грузия Онлайн", также участники акции требуют наказания тех полицейских, которые "жестоко расправились с людьми".

Участие в акции принимают члены "Национального движения", лидеры "Европейской Грузии" и оппозиционные депутаты.

"Требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня", - заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе.

Кроме того участники акции требуют проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

На месте события мобилизованы правоохранители, проспект Руставели в настоящее время не перекрыт.

Напомним, 

  • В четверг в Тбилиси начались массовые протесты из-за скандала с российскими депутатами. Один из них - депутат, поддерживающий российскую агрессию - оказался в кресле спикера парламента Грузии.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а затем попыталась взять штурмом парламент. 
  • Полиция разогнала людей с помощью слезоточивого газа, позже участники акции вернулись.
  • Во время разгона акции, который продолжался всю ночь, произошли столкновения, полиция применила резиновые пули и задержала нескольких протестующих.

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Темы: Грузия митинги Росcия


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