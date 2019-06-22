Тбилиси: Акция протеста возобновилась, требуют отставки главы МВД

В Тбилиси перед зданием парламента на проспекте Руставели возобновилась акция протеста, участники акции требуют отставки главы МВД Грузии и освобождения участников акции, задержанных ранее.

Как сообщает "Грузия Онлайн", также участники акции требуют наказания тех полицейских, которые "жестоко расправились с людьми".

Участие в акции принимают члены "Национального движения", лидеры "Европейской Грузии" и оппозиционные депутаты.

"Требования неизменны – задержанные должны быть освобождены и для этого дается срок до конца дня", - заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе.

Кроме того участники акции требуют проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

На месте события мобилизованы правоохранители, проспект Руставели в настоящее время не перекрыт.

Напомним,