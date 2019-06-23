Європейські ігри: Українці завоювали 6 медалей у перший змагальний день

Українські спортсмени виграли 6 медалей у перший змагальний день ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську (Білорусь).

Про це повідомляє видання SportArena.

Першу золоту медаль для України принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід - вона тріумфувала у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи, 24-річній росіянці Ірині Долговій.

Ще одне "золото" в дзюдо приніс Георгій Зантарая (66 кг), який у фіналі був сильнішим за італійця Маттео Медвеса.

Ще 4 медалі завоювали представники самбо: Анастасія Сапсай (80+ кг) завоювала золоту медаль, Олена Сайко (до 64 кг) та Анастасія Новікова (до 48 кг) - виграли срібні нагороди, а Наталія Смаль (до 72 кг) - бронзу.

Таким чином, в української збірної 6 медалей (3 золоті, 2 срібні та 1 бронзова) і 4-те місце у медальному заліку.

Європейські ігри в Мінську триватимуть до 30 червня. Змагання є частиною кваліфікації спортсменів на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.