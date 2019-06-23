Европейские игры: Украинцы завоевали 6 медалей в первый соревновательный день

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Воскресенье, 23 июня 2019, 00:06

Украинские спортсмены выиграли 6 медалей в первый соревновательный день II Европейских игр, которые проходят в Минске (Беларусь).

Об этом сообщает издание SportArena.

Первую золотую медаль для Украины принесла дзюдоистка Дарья Билодид - она ​​победила в весовой категории до 48 кг, нанеся поражение в финале действующей чемпионке Европы, 24-летней россиянке Ирине Долговой.

Еще одно "золото" в дзюдо принес Георгий Зантарая (66 кг), который в финале был сильнее итальянца Маттео Медвеса.

Еще 4 медали завоевали представители самбо: Анастасия Сапсай (80+ кг) завоевала золотую медаль, Елена Сайко (до 64 кг) и Анастасия Новикова (до 48 кг) - выиграли серебряные награды, а Наталья Смаль (до 72 кг) - бронзу.

Таким образом, в украинской сборной 6 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая) и 4-е место в медальном зачете.

Европейские игры в Минске продлятся до 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.

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Темы: спорт


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