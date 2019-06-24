Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це за посиаланням на агентство NOS пише Укрінформ.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - йдеться у повідомленні.

Фонд направив лист до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.

Детальніше про ситуацію в ПАРЄ читайте у статті: "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".

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