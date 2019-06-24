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Родичі жертв MH17 вимагають не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Понеділок, 24 червня 2019, 02:19

Фонд "Авіакатастрофа", який представляє велику групу родичів жертв трагедії МН17, вимагає не допустити повернення Росії права голосу в ПАРЄ.

Про це за посиаланням на агентство NOS пише Укрінформ.

"Росія не може просто взяти і отримати право голосувати у Раді Європи. Це можливо тільки за умови і наявності сильних гарантій того, що Росія буде співпрацювати у розслідуванні катастрофи МH17", - йдеться у повідомленні.

Фонд направив лист до ПАРЄ і закликає до дискусії. У ньому наголошується, що Росія не співпрацює зі слідством щодо катастрофи МН17, а також, що в РФ розповсюджується неправдива інформація щодо трагедії. У Фонді також нагадали, що Росія була позбавлена права голосу в 2014 році, після анексії Криму.

Детальніше про ситуацію в ПАРЄ читайте у статті:  "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".

Нагадуємо:

  • Регламентний комітет ПАРЄ нещодавно схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.
  • Асамблея розгляне затверджений комітетом проєкт резолюції 24 червня.
  • В Росії вже заявили про намір повернутися до роботи у ПАРЄ 25 червня за умови ухвалення резолюції, яка "вбиває" санкційний механізм.
  • Спільна слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").
  • Президент Росії Володимир Путін сказав, що у Росії є своя версія про аварію рейсу MH17 на сході України в 2014 році, проте Москву ніхто не слухає.

Теми: MH17ПАРЄРосіяНідерланди
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