Родственники жертв MH17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Об этом, ссылаясь на агентство NOS, пишет Укринформ.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофы МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".

Напомним: