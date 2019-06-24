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Родственники жертв MH17 требуют не допустить возвращения России в ПАСЕ

Понедельник, 24 июня 2019, 02:19

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17, требует не допустить возвращения России права голоса в ПАСЕ.

Об этом, ссылаясь на агентство NOS, пишет Укринформ.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - говорится в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ и призывает к дискуссии. В нем отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофы МН17, а также, что в РФ распространяется ложная информация о трагедии. В Фонде также напомнили, что Россия была лишена права голоса в 2014 году, после аннексии Крыма.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".

Напомним:

  • Регламентный комитет ПАСЕ недавно одобрил резолюцию, которая может изменить правила организации о введении санкций в отношении делегаций. Этот шаг может привести к возвращению российской делегации в ПАСЕ.
  • Ассамблея рассмотрит утвержденный комитетом проект резолюции 24 июня.
  • В России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия резолюции, которая "убивает" санкционный механизм.
  • Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбивания самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
  • Президент России Владимир Путин сказал, что у России есть своя версия об аварии рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, однако Москву никто не слушает.

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17ПАСЕРосcияНидерланды
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