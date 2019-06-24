Україну накриє гроза і шквали

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження по всій території України.

Про це повідомляє сайт відомства.

"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Скриншот з meteo.gov.ua

Нагадаємо: