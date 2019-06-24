Україну накриє гроза і шквали
Понеділок, 24 червня 2019, 09:43
Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження по всій території України.
Про це повідомляє сайт відомства.
"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- Раніше на Івано-Франківщині блискавка влучила в зупинку, у результаті чого загинуло 3 людей.
Українська правда