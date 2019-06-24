Україну накриє гроза і шквали

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Понеділок, 24 червня 2019, 09:43

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила про штормове попередження по всій території України.

Про це повідомляє сайт відомства.

"24 червня у західних, північних, центральних областях та на Одещині місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

 
Скриншот з meteo.gov.ua

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Українська правда

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Теми: погода


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