В Украину идет гроза и шквалы
Понедельник, 24 июня 2019, 09:43
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение по всей территории Украины.
Об этом сообщает сайт ведомства.
"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Ранее в Ивано-Франковской области молния попала в остановку, в результате чего погибли 3 человека.
Украинская правда