В Украину идет гроза и шквалы

3658 просмотров
Понедельник, 24 июня 2019, 09:43

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение по всей территории Украины.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

 
Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним:

  • Ранее в Ивано-Франковской области молния попала в остановку, в результате чего погибли 3 человека.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Синоптики: Вечером Киев и Закарпатье ожидают дожди и шквалы 23 июня 2019, 17:26
Жара пока не спадает, но кое-где пройдут грозы 22 июня 2019, 15:40
Синоптики обещают жаркий уик-енд 21 июня 2019, 12:34
Все новости
Главные новости
В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ
Переданный ГПУ участок в Киеве застроят друг Богдана и оппоблоковец Медведчука
Кандидатов от партии Саакашвили не пустили на выборы
Климкин: После 25 июня начнем новую волну давления на РФ
Все новости
ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Лайфхаки

Как мотивировать себя заниматься спортом

психология

Что нужно знать о депрессии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів