В Украину идет гроза и шквалы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение по всей территории Украины.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"24 июня в западных, северных, центральных областях и в Одесской области местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним: