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СБУ розкрила масштабну схему постачання харчів в ОРДЛО

Понеділок, 24 червня 2019, 12:40
СБУ розкрила масштабну схему постачання харчів в ОРДЛО

Співробітники Служби безпеки України викрили підприємців, які організували схему постачання продуктів харчування на території окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що протягом 2017 року два вітчизняні комерційні підприємства мали експортувати продукти харчування на адресу іноземних компаній транзитом через територію РФ.

За даними слідства, натомість комерсанти здійснили незаконне постачання продуктів харчування на окуповані території на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.

 
фото СБУ

Повідомляється, що після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася на територію ОРДЛО.

 
фото СБУ
 
фото СБУ

В СБУ додають, лише за одним з контрактів на постачання продуктів харчування нібито до однієї з африканських країн нараховано та підтверджено експертизою завдані збитки державному бюджету у розмірі 7,7 млн грн.

Наразі слідчі СБУ оголосили трьом фігурантам провадження про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: СБУОРДЛО
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