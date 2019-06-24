СБУ раскрыла масштабную схему поставок продовольствия в ОРДЛО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили предпринимателей, которые организовали схему поставок продуктов питания на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

По данным следствия, вместо этого коммерсанты совершили незаконные поставки продуктов питания на оккупированные территории на общую сумму более 500 млн гривен.

фото СБУ

Сообщается, что после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" направлялась на территорию ОРДЛО.

фото СБУ фото СБУ

В СБУ добавляют, только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одной из африканских стран начислено и подтверждено экспертизой нанесенный ущерб государственному бюджету в размере 7,7 млн грн.

Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.