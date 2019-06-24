Дружина затриманого в Україні кримчанина розповіла свою версію

Житель анексованого Росією Криму Степан Резуник, якого затримали в Україні за підозрою в причетності до "Самооборони Криму", їхав на материк за можливістю виїжджати в Євросоюз.

Про це розповіла ТАСС його дружина Ірина Резуник, яка раніше виклала в соцмережі відеозвернення 7-річної дочки Варвари до президента України Володимира Зеленського з проханням відпустити батька.

Степана Резуника затримали 11 червня на КПВВ "Каланчак", Україна інкримінує йому участь у незаконних формуваннях через грамоту від так званої "Самооборони Криму" за "активну участь у виконанні бойових завдань із захисту Севастополя в складі сил народної оборони", розміщену в соцмережах. Резуник перебуває в херсонському СІЗО.

Ірина запевняє, що вони з чоловіком не були в громадських організаціях і не працювали на російські державні чи силові структури, але навесні 2014 року нібито "допомагали розвозити продукти та ліки, надавали невелику допомогу тим, кому вона була потрібна".

"Мій чоловік дуже хороша людина, він ніколи не відмовляв у допомозі: потрібно було когось відвезти – відвозив, потрібно було привезти щось – привозив. Але зі зброєю, оглядом машин або чимось таким він пов'язаний не був. Це просто грамота, які є у половини Криму", – заявила вона ТАСС.

За словами Ірини, у її чоловіка два паспорти – російський та український, а в Київ він поїхав, щоб оформити візи для в'їзду в країни Євросоюзу, адже зараз працює в компанії, яка організовує прогулянки на яхтах.

А "Комсомольской правде Крым" Ірина Резуник розповіла, що Степан влаштувався працювати на приватну яхту, і йому запропонували хороший контракт із заходом у порти країн ЄС.

"Він не був у розшуку, перетинав кордон вже кілька разів, усе було добре. Цього разу він просто їхав оформляти український біометричний паспорт, а потім до Києва до друзів", – сказала вона.

"Він перейшов російський кордон, а на українському його вже чекали. Там просто наділи наручники і дали якісь папери. Мені сказали, що його просто "здав хтось зі своїх", – заявила також Ірина.

Вона розповіла, що 12 годин намагалася зв'язатися зі Степаном, потім на неї вийшов його адвокат, а потім і сам чоловік повідомив, що його арештували.

"Українські силовики знайшли у нього фотографію в телефоні нібито у військовій формі. Але це просто одяг для гри з друзями в страйкбол. Іноді він одягає її, щоб брати участь у військових реконструкціях. Фото було зроблено 9 травня, коли він святкував день народження друга", – заявила Ірина.

Степан та Ірина Резуники Сімейний архів, kp.ru

Із приводу "Самооборони" вона сказала "КП": "Я не знаю, де вони взяли цю грамоту. Чоловік не був в ополченні, ми з ним були просто волонтерами. Ми співпрацювали з самообороною, привозили медикаменти, одяг та їжу, допомагали отримувати медичну допомогу пораненим на Донбасі. Але далі кримського блокпосту ми не виїжджали. І ця допомога була більше моєю ініціативою, чоловік був просто водієм в основному".

Вона переживає, що її чоловіка можуть посадити на 8 років "просто ні за що" і "шиють йому держзраду" під моральним пресингом.

У Резуників – двоє дітей.