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Жена задержанного в Украине крымчанина рассказала свою версию

Понедельник, 24 июня 2019, 12:48

Житель аннексированного Россией Крыма Степан Резуник, которого задержали в Украине по подозрению в причастности к "Самообороне Крыма", ехал на материк за возможностью выезжать в Евросоюз.

Об этом рассказала ТАСС его жена Ирина Резуник, которая ранее выложила в соцсети видеообращение 7-летней дочери Варвары к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить отца.

Степана Резуника задержали 11 июня на КПВВ "Каланчак", Украина вменяет ему участие в незаконных формированиях из-за грамоты от так называемой "Самообороны Крыма" за "активное участие в выполнении боевых задач по защите Севастополя в составе сил народной обороны", размещенной в соцсетях. Резуник находится в херсонском СИЗО.

 

Ирина уверяет, что они с мужем не состояли в общественных организациях и не работали на российские государственные или силовые структуры, но весной 2014 года якобы "помогали развозить продукты и лекарства, оказывали небольшую помощь тем, кому она была нужна".

"Мой муж очень хороший человек, он никогда не отказывал в помощи: нужно было кого-то отвезти – отвозил, нужно было привезти что-то – привозил. Но с оружием, досмотром машин или чем-то таким он связан не был. Это просто грамота, какие есть у половины Крыма", – заявила она ТАСС.

По словам Ирины, у ее супруга два паспорта – российский и украинский, а в Киев он поехал, чтобы оформить визы для въезда в страны Евросоюза, так как сейчас работает в компании, которая организует прогулки на яхтах.

А "Комсомольской правде Крым" Ирина Резуник рассказала, что Степан устроился работать на частную яхту, и ему предложили хороший контракт с заходом в порты стран ЕС.

"Он не был в розыске, пересекал границу уже несколько раз, все было хорошо. В этот раз он просто ехал оформлять украинский биометрический паспорт, а потом в Киев к друзьям", – сказала она.

"Он перешел российскую границу, а на украинской его уже ждали. Там просто надели наручники и дали какие-то бумаги. Мне сказали, что его просто "сдал кто-то из своих", – заявила также Ирина.

Она рассказала, что 12 часов пыталась связаться со Степаном, потом на нее вышел его адвокат, а потом и сам муж сообщил, что его арестовали.

"Украинские силовики нашли у него фотографию в телефоне якобы в военной форме. Но это просто одежда для игры с друзьями в страйкбол. Иногда он надевает ее, чтобы участвовать в военных реконструкциях. Фото было сделано 9 мая, когда он праздновал день рождения друга", – заявила Ирина.

Ирина и Степан Резуник
Ирина и Степан Резуник
Семейный архив, kp.ru

По поводу "Самообороны" она сказала "КП": "Я не знаю, где они взяли эту грамоту. Муж не состоял в ополчении, мы с ним были просто волонтерами. Мы сотрудничали с самообороной, привозили медикаменты, одежду и еду, помогали получать медпомощь раненым на Донбассе. Но дальше крымского блокпоста мы не выезжали. И эта помощь была больше моей инициативой, муж был просто водителем в основном".

Она переживает, что ее мужа могут посадить на 8 лет "просто ни за что" и "шьют ему госизмену" под моральным прессингом.

У Резуников – двое детей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крыманнексия
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