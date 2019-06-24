У ПАРЄ відмовилися слухати доповідь щодо MH17 та шантажу з боку РФ

Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо порушень принципів РЄ з боку Росії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У понеділок у ПАРЄ зареєстрували два офіційних запити про проведення дебатів за назвами "Завершити російський шантаж: Росія має понести відповідальність за неплатежі" та про "Зобов’язання притягнути до відповідальності тих, хто збив MH17". Обидва запити подали друзі України – британський депутат, консерватор Роджер Гейл та голова групи ЄНП, польський депутат Александр Почей

Запити на термінові дебати були відхилені двічі. Спершу проти нього проголосувало Бюро ПАРЄ, керівний орган асамблеї. "Я пропонував і намагався просунути це рішення, але його відхилили впевнено більшістю", - розповів Почей у коментарі "Європейській правді".

На вимогу групи депутатів питання винесли на розгляд асамблеї, але також без успіху.

46 депутатів проголосували за дебати про російський фінансовий шантаж 77 – проти. Щодо дебатів щодо MH17 у збитті якого звинувачують Росію, голоси розподілилися як 52 за, 86 проти.

Таким чином, питання не внесли у порядок денний. Як відомо, на цій сесії ПАРЄ розгляне питання про зняття санкційного тиску з росіян.

Детальніше про це – у статті "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".