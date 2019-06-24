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Зеленський дав посаду четвертому номеру "Слуги народу"

Понеділок, 24 червня 2019, 14:01
Зеленський дав посаду четвертому номеру Слуги народу

Президент Володимир Зеленський призначив блогера, IT-підприємця та четвертого номера партії "Слуга народу" Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради.

Відповідний указ № 423/2019 оприлюднений на сайті глави держави. 

"Не хочу декларувати багато на старті, але всі попередні консультації з великими інвесторами свідчать про те, що Україна може щонайменше втричі збільшити нинішній обсяг інвестицій у країну. Отримав завдання від президента зробити цей процес якнайшвидшим", – прокоментував своє призначення Арахамія.

Відзначається, що Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі. Закінчив Європейський університет, має ступінь магістра економіки. Пройшов магістерську програму Professional management в Open University (Лондон).

Арахамія є співзасновником міжнародної IT-компанії Template Monster, засновником волонтерської організації "Народний проект", що допомагає українським військовим на  сході, з 2016 року очолював міжнародну платформу зі створення сайтів Weblium.

Нагадаємо: 

  • Давид Арахамія посідає четверте місце у списку партії "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСлуга народуінвестиціїАрахамія
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