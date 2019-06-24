Зеленский дал должность четвертому номеру "Слуги народа"

Президент Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и четвертого номера партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета.

Соответствующий указ № 423/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс как можно скорейшим", - прокомментировал свое назначение Арахамия.

Отмечается, что Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Окончил Европейский университет, имеет степень магистра экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон).

Арахамия является соучредителем международной IT-компании Template Monster, основателем волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным на востоке, с 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.

Напомним: