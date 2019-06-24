Путін продовжив контрсанкціі до кінця 2020 року

2185 переглядів
Понеділок, 24 червня 2019, 14:53

Президент Росії Володимир Путін продовжив на 2020 рік дію спеціальних економічних санкцій проти країн, які запровадили санкції щодо РФ.

Указ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів із метою забезпечення безпеки Російської Федерації" від 24 червня 2019 року оприлюднено на порталі правової інформації

 

Указ президента РФ від 6 серпня 2014 року забороняв чи обмежував на рік зовнішньоекономічні операції з ввезення в РФ "окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є держава, яка прийняла рішення про введення економічних санкцій щодо російських юридичних і (або) фізичних осіб або яка приєдналася до такого рішення".

Цей указ не раз продовжувався.

Нагадаємо:

  • Проти низки російських компаній і окремих росіян діють санкції з боку США, Євросоюзу та України.
  • Санкції запроваджено за анексію Криму та агресію проти України, вони теж не раз продовжувалися.
  • У 2018 році Путін також дозволяв запроваджувати контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: санкції Росія Путін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Клімкін: Після 25 червня розпочнемо нову хвилю тиску на РФ 23 червня 2019, 20:28
США ввели санкції проти 5 китайських IT-організацій 23 червня 2019, 02:47
Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї 22 червня 2019, 05:12
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи