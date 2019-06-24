Путін продовжив контрсанкціі до кінця 2020 року
Президент Росії Володимир Путін продовжив на 2020 рік дію спеціальних економічних санкцій проти країн, які запровадили санкції щодо РФ.
Указ "Про продовження дії окремих спеціальних економічних заходів із метою забезпечення безпеки Російської Федерації" від 24 червня 2019 року оприлюднено на порталі правової інформації
Указ президента РФ від 6 серпня 2014 року забороняв чи обмежував на рік зовнішньоекономічні операції з ввезення в РФ "окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є держава, яка прийняла рішення про введення економічних санкцій щодо російських юридичних і (або) фізичних осіб або яка приєдналася до такого рішення".
Цей указ не раз продовжувався.
Нагадаємо:
- Проти низки російських компаній і окремих росіян діють санкції з боку США, Євросоюзу та України.
- Санкції запроваджено за анексію Криму та агресію проти України, вони теж не раз продовжувалися.
- У 2018 році Путін також дозволяв запроваджувати контрсанкціі у відповідь на "недружні кроки" США та інших країн.
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