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Путин продлил контрсанкции до конца 2020 года

Понедельник, 24 июня 2019, 14:53

Президент России Владимир Путин продлил на 2020 год действие специальных экономических санкций против стран, установивших санкции в отношении РФ.

Указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" от 24 июня 2019 года обнародован на портале правовой информации.

 

Указ президента РФ от 6 августа 2014 года запрещал или ограничивал на год внешнеэкономические операции по ввозу в РФ "отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению".

Этот указ не раз продлевался.

Напомним:

  • Против ряда российских компаний и отдельных россиян действуют санкции со стороны США, Евросоюза и Украины.
  • Санкции введены за аннексию Крыма и агрессию против Украины, они тоже не раз продолжались.
  • В 2018 году Путин также позволял вводить контрсанкции в ответ на "недружественные шаги" США и других стран.

Украинская правда
Темы: санкцииРосcияПутин
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