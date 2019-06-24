У Зеленського подумують про скорочення міністерств

Адміністрація президента розглядає можливість скорочення кількох міністерств.

Про це сказав заступник глави АП Олексій Гончарук в понеділок в Києві в ході конференції, присвяченої реформі державного управління, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми думаємо про те, щоб скоротити кількість міністерств, дивимося на різні моделі. Хочеться підійти до формування нового уряду максимально прагматично, щоб не було зайвих посад", – сказав Гончарук.

Говорячи також про підсумки реформи державного управління, він вказав на невирішені питання доцільності існування Національної академії державного управління.

"У нас відкрите питання щодо Національної академії держуправління. Я спілкувався з кількома людьми... чотири з них сказали: "ліквідуй!", – сказав заступник голови АП.

Гончарук також додав, що найближчим часом АП підготує проект коаліційної угоди.