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У Зеленского подумывают о сокращении министерств

Понедельник, 24 июня 2019, 15:32

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств.

Об это сказал заместитель главы АП Алексей Гончарук в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", – сказал Гончарук.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал замглавы АП.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президента
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