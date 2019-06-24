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Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика – прокуратура

Понеділок, 24 червня 2019, 17:39
Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика – прокуратура

Дарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.

Про це написала прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід.

"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.

Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо:

  • Тіло дитини виявили 23 червня. За попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім викинули у водойму.
  • У поліції зазначили, що на тілі дитини були "численні колото-різані рани".
  • Як повідомлялося раніше, у день зникнення дитини, 22 червня, між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті якого підозрюваний вирішив помститися.

Українська правда
Теми: Київвбивстводіти
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