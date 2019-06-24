Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика – прокуратура

13557 переглядів
Понеділок, 24 червня 2019, 17:39

Дарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.

Про це написала прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід.

"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.

Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо:

  • Тіло дитини виявили 23 червня. За попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім викинули у водойму.
  • У поліції зазначили, що на тілі дитини були "численні колото-різані рани".
  • Як повідомлялося раніше, у день зникнення дитини, 22 червня, між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті якого підозрюваний вирішив помститися.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Київ вбивство діти


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дев'ятирічний конфлікт навколо Sky Mall близький до завершення 24 червня 2019, 16:07
Шматок мосту звалився на автівку в Києві, Кличко вже покарав винного 24 червня 2019, 13:56
Аеропорт "Київ" закриють у вересні на 10 днів 24 червня 2019, 13:50
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи