Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика – прокуратура
Понеділок, 24 червня 2019, 17:39
Дарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.
Про це написала прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.
Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід.
"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.
Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо:
- Тіло дитини виявили 23 червня. За попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім викинули у водойму.
- У поліції зазначили, що на тілі дитини були "численні колото-різані рани".
- Як повідомлялося раніше, у день зникнення дитини, 22 червня, між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті якого підозрюваний вирішив помститися.
Українська правда