Суд арештував убивцю 9-річного хлопчика – прокуратура

Дарницький районний суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, який 22 червня увечері вбив 9-річного пасинка свого брата біля озера Вирлиця в Києві.

Про це написала прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

Представники прокуратури повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурора застосувати найсуворіший запобіжний захід.

"Суд, заслухавши доводи сторін та зваживши на важкість вчиненого злочину, задовольнив клопотання прокурора, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, без альтернативи", - зазначила прес-служба.

Також повідомляється, що підозрюваному загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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