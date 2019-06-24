У Києві знайшли вбитим 9-річного хлопчика: поліція затримала родича

У Києві в озері Вирлиця знайшли убитим 9-річного хлопчика, який з вечора 22 червня перебував у розшуку.

Про це заявив керівник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, повідомляє сайт МВС.

Тіло дитини виявили 23 червня. За попередньою інформацією, хлопчика спочатку зарізали, а потім викинули у водойму.

У соцмережі повідомляють, що мова йде про Захара Черевка.

У поліції повідомили, що на тілі дитини були "численні колото-різані рани".

"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травму черепа. На березі була захована сорочка загиблого та його блокнот. Також водолази дістали із дна озера предмети, схожі на ніж та молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - розповів Крищенко.

За словами бабусі, 9-річний хлопчик близько 20:00 22 червня вийшов на вулицю, але додому не повернувся. Жінка відразу зателефонувала на 102.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ і почали розшукові заходи.

Під час дослідження камер відеонагляду, з'ясувалося, що камера одного із торгових центрів зафіксувала, як хлопчик іде разом із якимось чоловіком. Невдовзі особу останнього встановили, в управлінні поліції він зізнався у вбивстві дитини.

"Зловмисника одразу ж затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що йому – 30 років, проживає у Києві, веде аморальний спосіб життя. Із хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина здебільшого проживала із бабусею окремо від нової сім’ї матері", - повідомив Крищенко.

За попередньою інформацією, у день зникнення дитини між братами та мамою хлопчика виник конфлікт, на ґрунті котрого підозрюваний і вирішив помститися.

Як повідомляє прокуратура, увечері 22 червня вбивця дочекався хлопчика біля його місця проживання та запросив до озера Вирлиця разом покупатися, дитина погодилась.

"Прийшовши на берег озера, чоловік підійшов до хлопчика ззаду та почав наносити численні хаотичні удари ножем в область шиї, спини та тулуба, нанісши близько 30 ударів. Після чого молотком, який заздалегідь приготував, зловмисник спричинив дитині декілька ударів в область голови. У зв’язку із отриманими травмами хлопчик загинув на місці. З метою приховати сліди злочину, вбивця прив’язав до ніг жертви камінь і затягнув тіло у воду", - повідомили у прокуратурі.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) ККУ. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.

Слідчі подали до суду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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