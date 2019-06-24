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Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика - прокуратура

Понедельник, 24 июня 2019, 17:39
Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика - прокуратура

Дарницкий районный суд избрал меру пресечения 30-летнему мужчине, который 22 июня вечером убил 9-летнего пасынка своего брата у озера Вырлица в Киеве.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Представители прокуратуры сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора применить строжайшую меру пресечения.

"Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы", - отметила пресс-служба.

Также сообщается, что подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним:

  • Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.
  • В полиции отметили, что на теле ребенка были "многочисленные колото-резаные раны".
  • Как сообщалось ранее, в день исчезновения ребенка, 22 июня, между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый решил отомстить.

Украинская правда

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Темы: Киевубийстводети
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