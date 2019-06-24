Суд арестовал убийцу 9-летнего мальчика - прокуратура
Дарницкий районный суд избрал меру пресечения 30-летнему мужчине, который 22 июня вечером убил 9-летнего пасынка своего брата у озера Вырлица в Киеве.
Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.
Представители прокуратуры сообщили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора применить строжайшую меру пресечения.
"Суд, заслушав доводы сторон и учтя тяжесть совершенного преступления, удовлетворил ходатайство прокурора, и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без альтернативы", - отметила пресс-служба.
Также сообщается, что подозреваемому грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним:
- Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.
- В полиции отметили, что на теле ребенка были "многочисленные колото-резаные раны".
- Как сообщалось ранее, в день исчезновения ребенка, 22 июня, между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый решил отомстить.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua