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Зеленський хоче запатентувати Ze і ZeNews

Понеділок, 24 червня 2019, 18:22

Президент Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок та політичних слоганів.

Про це свідчать дані бази Укрпатенту.

Зеленський хоче запатентувати пов’язані з його політичною кампанією слогани та символи, завдяки яким, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Зокрема, йдеться про гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.

 
скріншот Укрпатенту 

Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського з’явились ТМ ZeNews і ЗеНьюз.

Також президент намагається зареєструвати гасло: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.

 
скріншот Укрпатенту 

Наразі заявки президента знаходяться на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд. 

Cудячи з опису, президент збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.

 
скріншот Укрпатенту 

Вказані заявки Зеленський подав у березні-квітні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.

 
скріншот Укрпатенту 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидент
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