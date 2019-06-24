Зеленський хоче запатентувати Ze і ZeNews
Президент Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію кількох торгових марок та політичних слоганів.
Про це свідчать дані бази Укрпатенту.
Зеленський хоче запатентувати пов’язані з його політичною кампанією слогани та символи, завдяки яким, президент та його команда стали впізнаваними у політиці. Зокрема, йдеться про гасла: "Зробимо це разом!", Команда Зеленського, Зе!, Зе, Зе!команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019.
Крім того, серед ймовірних патентів Зеленського з’явились ТМ ZeNews і ЗеНьюз.
Також президент намагається зареєструвати гасло: IMPROV LIVE SHOW, який планує використовувати в рекламі, підприємництві, телекомунікаціях та освіті.
Наразі заявки президента знаходяться на стадії формальної експертизи та чекають на розгляд.
Cудячи з опису, президент збирається використовувати їх у поліграфії, телебаченні, рекламі, освіті, тощо.
Вказані заявки Зеленський подав у березні-квітні 2019 року, ще до оголошення офіційних результатів президентських виборів, розпуску Верховної Ради та призначення дострокових виборів у парламент.
Нагадаємо:
- У 2018 році Зеленський задекларував 3 винаходи, 3 – корисні моделі, більш ніж 30 - торгових марок чи комерційних найменувань.