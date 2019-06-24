Зеленский хочет запатентовать Ze и ZeNews

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Понедельник, 24 июня 2019, 18:22

Президент Владимир Зеленский подал заявки на регистрацию нескольких торговых марок и политических слоганов.

Об этом свидетельствуют данные базы Укрпатента.

Зеленский хочет запатентовать связанные с его политической кампанией слоганы и символы, благодаря которым, президент и его команда стали узнаваемыми в политике. В частности, речь идет о лозунгах: "Сделаем это вместе!", Команда Зеленского, Зе!, Зе, Зе!Команда, Зекоманда, Ze, Ze!, Ze2019. 

 

Кроме того, среди вероятных патентов Зеленского появились ТМ ZeNews и ЗеНьюз.

Также президент пытается зарегистрировать гозунг: IMPROV LIVE SHOW, который планирует использовать в рекламе, предпринимательстве, телекоммуникациях и образовании.

 

Сейчас заявки президента находятся на стадии формальной экспертизы и ожидающих рассмотрения.

Cудя по описанию торговых марок, президент собирается использовать их в полиграфии, телевидении, рекламе, образовании и тому подобное.

 

Указанные заявки Зеленский подал в марте-апреле 2019 года, еще до объявления официальных результатов президентских выборов, роспуска Верховной Рады и назначении досрочных выборов в парламент.

 

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент


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