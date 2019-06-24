Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики на Донбасі били із заборонених артсистем

Понеділок, 24 червня 2019, 18:52

Терористи 15 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, в зоні Операції об’єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС 24 червня.

Бойовики стріляли із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, ворож вогонь здійснювався поблизу населених пунктів Водяне, на околицях Авдіївки, неподалік селища Красногорівка, тричі в районі Павлопіля, п’ять разів в околиці Мар'їнки, поблизу Богданівки.
Крім того в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій ООС: в околицях Південного, поряд з Новгородським, Новолуганським.

Відзначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

Нагадаємо: 

  • 23 червня внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі двоє українських військовослужбовців ООС зазнали поранень.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: