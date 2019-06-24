Бойовики на Донбасі били із заборонених артсистем
Терористи 15 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, в зоні Операції об’єднаних сил.
Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС 24 червня.
Бойовики стріляли із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, ворож вогонь здійснювався поблизу населених пунктів Водяне, на околицях Авдіївки, неподалік селища Красногорівка, тричі в районі Павлопіля, п’ять разів в околиці Мар'їнки, поблизу Богданівки.
Крім того в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій ООС: в околицях Південного, поряд з Новгородським, Новолуганським.
Відзначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі.
Нагадаємо:
- 23 червня внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі двоє українських військовослужбовців ООС зазнали поранень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua