Бойовики на Донбасі били із заборонених артсистем

Терористи 15 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, в зоні Операції об’єднаних сил.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС 24 червня.

Бойовики стріляли із застосуванням заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, ворож вогонь здійснювався поблизу населених пунктів Водяне, на околицях Авдіївки, неподалік селища Красногорівка, тричі в районі Павлопіля, п’ять разів в околиці Мар'їнки, поблизу Богданівки.

Крім того в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили три обстріли позицій ООС: в околицях Південного, поряд з Новгородським, Новолуганським.

Відзначається, що втрат серед українських військовослужбовців немає.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - додали у штабі.

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