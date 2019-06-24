Боевики на Донбассе били из запрещенных артсистем

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Понедельник, 24 июня 2019, 18:52

Террористы 15 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минского соглашениями вооружения, в зоне Операции объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС 24 июня.

Боевики стреляли с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, вражеский огонь осуществлялся вблизи населенных пунктов Водяное, в окрестностях Авдеевки, недалеко от поселка Красногоровка, трижды в районе Павлополя, пять раз в окрестности Марьинки, вблизи Богдановки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрелы позиций ООС: в окрестностях Южного, рядом с Новгородским и Новолуганским.

Отмечается, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.

Напомним:

  • 23 июня в результате обстрелов боевиков на Донбассе двое украинских военнослужащих ООС получили ранения.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


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