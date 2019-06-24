Гройсман підтримує ще одні дострокові вибори в Раду

Після внесення Верховною Радою поправок до Конституції, згідно з якими буде скорочено кількість народних депутатів, мають пройти ще одні дострокові вибори в парламент.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на телевізійному ток-шоу в понеділок 24 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Необхідно зараз провести дострокові вибори, необхідно змінити Конституцію і йти відразу на дострокові вибори для того, щоб перезавантажити парламент, зробити 250 депутатів. Тоді це буде чесно по відношенню до людей", - висловив він позицію своєї політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Повідомляється, що, на його думку, зекономлені кошти від скорочення кількості депутатів можна направити в інші сфери економіки.