Гройсман підтримує ще одні дострокові вибори в Раду

19729 переглядів
Понеділок, 24 червня 2019, 23:53

Після внесення Верховною Радою поправок до Конституції, згідно з якими буде скорочено кількість народних депутатів, мають пройти ще одні дострокові вибори в парламент.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив на телевізійному ток-шоу в понеділок 24 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"Необхідно зараз провести дострокові вибори, необхідно змінити Конституцію і йти відразу на дострокові вибори для того, щоб перезавантажити парламент, зробити 250 депутатів. Тоді це буде чесно по відношенню до людей", - висловив він позицію своєї політичної партії "Українська стратегія Гройсмана".

Повідомляється, що, на його думку, зекономлені кошти від скорочення кількості депутатів можна направити в інші сфери економіки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гройсман вибори Конституція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР розслідує "захоплення влади" Порошенком, Парубієм і Гройсманом - ЗМІ 22 червня 2019, 10:08
Гройсман спростовує заяву Тимошенко: ГТС – не може і не буде приватизованою 22 червня 2019, 05:57
Введення ліцензій на зберігання палива можуть перенести - Гройсман 19 червня 2019, 16:28
Усі новини
Головні новини
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
психологія

Як чоловікам привабити жінок

ted

4 причини, чому коти так дивно поводяться

історія

Цікаві факти з життя Івана Мазепи