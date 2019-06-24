Гройсман требует еще одни досрочные выборы в Раду
После внесения Верховной Радой правок в Конституцию, согласно которым будет сокращено количество народных депутатов, должны пройти еще одни досрочные выборы в парламент.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил на телевизионном ток-шоу в понедельник 24 июня, передает Интерфакс-Украина.
"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и идти сразу на досрочные выборы для того, чтобы перезагрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - выразил он позицию своей политической партии "Украинская стратегия Гройсмана".
Сообщается, что, по его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента можно будет направить на другие сферы экономики.
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