У Білому домі підтвердили намір Трампа обговорити Україну під час зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив високопоставлений чиновник адміістрації Трампа, передає "Укрінформ".

"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, у тому числі ситуації в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- заявив представник Білого дому.

За його словами, США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями та покращення двосторонніх відносин.

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