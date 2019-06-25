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У Білому домі підтвердили намір Трампа обговорити Україну під час зустрічі з Путіним

Вівторок, 25 червня 2019, 03:54

Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.

Про це повідомив високопоставлений чиновник адміістрації Трампа, передає "Укрінформ".

"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, у тому числі ситуації в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- заявив представник Білого дому.

За його словами, США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями та покращення двосторонніх відносин.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у японській Осаці.
  • За словами Трампа, він також має намір провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
  • Саміт "Великої двадцятки" має відбутися 28-29 червня.

Теми: ТрампПутінУкраїна
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