У Білому домі підтвердили намір Трампа обговорити Україну під час зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у Японії, щоб обговорити низку питань регіональної безпеки, у тому числі ситуацію в Україні.
Про це повідомив високопоставлений чиновник адміістрації Трампа, передає "Укрінформ".
"Очікується, що розмова буде зосереджена, насамперед, на питаннях регіональної безпеки, у тому числі ситуації в Ірані, Україні, Сирії, на Близькому Сході",- заявив представник Білого дому.
За його словами, США планують винести на обговорення питання контролю над озброєннями та покращення двосторонніх відносин.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом РФ Путіним під час саміту G20 у японській Осаці.
- За словами Трампа, він також має намір провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.
- Саміт "Великої двадцятки" має відбутися 28-29 червня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua