В Белом доме подтвердили намерение Трампа обсудить Украину во время встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, передает "Укринформ".
"Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - заявил представитель Белого дома.
По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.
Напомним:
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке.
По словам Трампа, он также намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Саммит "Большой двадцатки" должен состояться 28-29 июня.
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