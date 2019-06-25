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В Белом доме подтвердили намерение Трампа обсудить Украину во время встречи с Путиным

Вторник, 25 июня 2019, 03:54

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в Японии, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Украине.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник администрации Трампа, передает "Укринформ".

"Ожидается, что разговор будет сосредоточен прежде всего на вопросах региональной безопасности, в том числе на ситуациях в Иране, Украине, Сирии, на Ближнем Востоке", - заявил представитель Белого дома.

По его словам, США планируют вынести на обсуждение вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Путиным во время саммита G20 в японской Осаке.
  • По словам Трампа, он также намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
  • Саммит "Большой двадцатки" должен состояться 28-29 июня.

Темы: ТрампПутинУкраина
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