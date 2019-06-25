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Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували "за"

Вівторок, 25 червня 2019, 05:48
Рішення ПАРЄ про повернення Росії: які країни проголосували за

За резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались.

Як свідчать результати голосування, оприлюднені на сайті асамблеї, резолюцію у повному складі підтримали делегації з Азербайджану, Франції, Іспанії, Італії, Норвегії, Австрії, Словаччини, Португалії, Сербії і Туреччини.

Частково рішення про повернення російської делегації підтримали Швейцарія, Німеччина, Молдова, Чехія, Вірменія і Нідерланди.

Україна і Грузія проголосували проти у повному складі.

Також проти рішення проголосували більшість делегатів від Польщі,  Великої Британії і Швеції, а також ті представники Литви, Латвії й Естонії, які взяли участь у голосуванні.

Коментуючи результати голосування, перший віце-спікер ВР та член української делегації Ірина Геращенко розкритикувала позицію Нідерландів.

"А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися з родинами жертв, не були на похоронах останків", - написала вона у Facebook.

Нагадаємо:

  • Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
  • Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну. За резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
  • Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ"

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосіясанкціїЄвропа
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