Решение ПАСЕ о возвращении России: какие страны проголосовали "за"

За резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов, 62 - проголосовали против, 10 - воздержались.

Как свидетельствуют результаты голосования, обнародованные на сайте ассамблеи, резолюцию в полном составе поддержали делегации из Азербайджана, Франции, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии и Турции.

Частично решение о возвращении российской делегации поддержали Швейцария, Германия, Молдова, Чехия, Армения и Нидерланды.

Украина и Грузия проголосовали против в полном составе, также против решения проголосовало большинство делегатов от Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Великобритании и Швеции.

Комментируя результаты голосования, первый вице-спикер ВР и член украинской делегации Ирина Геращенко раскритиковала позицию Нидерландов.

"А знаете, кто больше всего меня поразил сегодня? Голландские депутаты. На днях международная следственная группа обнародовала результаты трагедии МН 17. Установила причастность россиян к убийству 280 человек. Сегодня голландские депутаты проголосовали за возвращение России в ПАСЕ. Уверена то, что они никогда не встречались с семьями жертв, не были на похоронах останков", - написала она в Facebook.

Напомним:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"