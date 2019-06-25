Доба в ООС: окупанти били 44 рази, двоє поранених

24 червня збройні формування Російської Федерації 44 рази порушили режим припинення вогню, з них 15 разів – зі зброї, забороненої Мінськими угодами, двоє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 33 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- тричі поблизу Водяного – з артилерійських систем калібру 152 мм, міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- п’ять разів район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

- поряд Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету;

- шість разів околиці Павлопіля – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- сім разів поблизу Мар'їнки – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Богданівка – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

- три рази неподалік Широкиного – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- околиці Кам'янки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- поряд Пісок - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- двічі район населеного пункту Новоселівка друга – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- неподалік Чермалику – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

- околиці Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

- двічі район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- два рази неподалік Новгородського – з мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- околиці Новолуганського – з артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм;

- двічі район населеного пункту Кримське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

- три рази поряд Луганського – з автоматичних гранатометів;

- неподалік Кряківки – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

"За минулу добу два українських військовослужбовця отримали поранення, ще двоє – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - відзначили у прес-центрі.

За даними розвідки 24 червня трьох окупантів поранили, знищили БПЛА противника та пошкодили радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "ЗООПРАК".

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил – поблизу населеного пункту Лебединське стріляли з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.