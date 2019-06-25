Сутки в ООС: оккупанты били 44 раза, двое раненых
24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них 15 раз – из оружия, запрещенного минскими соглашениями, двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- трижды вблизи Водяного – из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- пять раз в районе населенного пункта Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов;
- рядом с Красногоровкой – со станкового противотанкового гранатомета;
- шесть раз окраины Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- семь раз вблизи Марьинки – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Богдановка – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- три раза неподалеку Широкино – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности Каменки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды район населенного пункта Новоселовка вторая – с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Чермалыка – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- окрестности Талаковки – со станкового противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:
- дважды район населенного пункта Южное – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку Новгородского – из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм;
- дважды район населенного пункта Крымское – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- три раза вблизи Луганского – с автоматических гранатометов;
- неподалеку Кряковки – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
"За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - отметили в пресс-центре.
По данным разведки, 24 июня трех оккупантов ранили, уничтожили БПЛА противника и повредили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК".
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи населенного пункта Лебединский стреляли с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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