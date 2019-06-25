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Порошенко про рішення ПАРЄ: Раніше ми таких ударів не пропускали

Вівторок, 25 червня 2019, 10:31
Порошенко про рішення ПАРЄ: Раніше ми таких ударів не пропускали

Колишній президент Петро Порошенко заявив,що рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, яке запускає механізм повернення російської делегації, перший серйозний дипломатичний удар по Україні за останні п'ять років.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, він сприймає це як потужний виклик Україні.

"Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що у найближчий час задіє усі свої зовнішньополітичні зв‘язки, аби "вірус всепрощення Росії" за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі.

Нагадаємо:

  • Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
  • Попри нічне голосування, яке є безпрецедентним для асамблеї, явка депутатів була навіть вища за звичайну. За резолюцію проголосувало 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
  • Рішення, ухвалене у Страсбурзі, принципово змінює санкційний механізм.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Українська правда
Теми: ПорошенкоПАРЄРосія
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