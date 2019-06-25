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Порошенко о решении ПАСЕ: Раньше мы таких ударов не пропускали

Вторник, 25 июня 2019, 10:31
Порошенко о решении ПАСЕ: Раньше мы таких ударов не пропускали

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, первый серьезный дипломатический удар по Украине за последние пять лет.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он воспринимает это как мощный вызов Украине.

"Это первый серьезный дипломатический удар, который получила Украина за последние пять лет. Ранее мы таких ударов не пропускали. Но теперь удар нанесен не только по Украине, но по фундаментальным европейским ценностям, когда между ценностями и ценой была выбрана цена", - заявил Порошенко.

Он отметил, что в ближайшее время задействует все свои внешнеполитические связи, чтобы "вирус всепрощения России" за аннексию Крыма и оккупацию Донбасса не распространился дальше.

Напомним:

  • Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
  • Несмотря на ночное голосование, которое является беспрецедентным для ассамблеи, явка депутатов была даже выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
  • Решение, принятое в Страсбурге, принципиально меняет санкционный механизм. 

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ"

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоПАСЕРосcия
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