Гриценко натякнув на співпрацю з Зеленським роликом про Путіна

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко оприлюднив відео, де допомагає президенту Володимиру Зеленському виграти в шахи у президента РФ Володимиром Путіна.

Відповідне відео опубліковане у Facebook.

"У нас немає права на помилку. Час компетентних і відповідальних рішень. Разом – переможемо!", - написав Гриценко.

У відеоролику актори, схожі на Зеленського і Путіна, грають у шахи, але український президент ризикує програти.

У той момент, коли він має зробити свій важливий хід, з'являється Гриценко і допомагає виграти у Путіна.

Нагадаємо:

Раніше лідер партії "Громадянська позиція" та колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко порадив президенту Володимиру Зеленському "взяти паузу".

За його словами, якби Зеленський запитав, він би йому порадив зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив.