Гриценко намекнул на сотрудничество с Зеленским роликом о Путине

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обнародовал видео, где помогает президенту Владимиру Зеленскому выиграть в шахматы у президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook.

"У нас нет права на ошибку. Время компетентных и ответственных решений. Вместе - победим!", - написал Гриценко.

В видеоролике актеры, похожие на Зеленского и Путина, играют в шахматы, но украинский президент рискует проиграть.

В тот момент, когда он должен сделать свой важный ход, появляется Гриценко и помогает выиграть у Путина.

Напомним:

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" и бывший кандидат в президенты Анатолий Гриценко посоветовал президенту Владимиру Зеленскому "взять паузу".

По его словам, если бы Зеленский спросил, он бы ему посоветовал остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив.