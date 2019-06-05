Гриценко – Зеленському: "Зупиніться"

Лідер партії "Громадянська позиція" та колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко порадив президенту Володимиру Зеленському "взяти паузу".

Про це політик написав у блозі "Української правди".

"Якби Зеленський запитав, я би йому порадив:

Зупинитися, взяти паузу, не вносити на розгляд Путіна жодних нових довгострокових ініціатив, не відряджати до Мінська ні начальника Генштабу, ні інших представників України – доки Путін не зупинить вогонь на фронті!

До того часу, сконцентрувати зусилля на зміцненні нашого угруповання на сході і паралельно – на інтенсивній взаємодії з нашими партнерами для посилення санкційного та іншого тиску на Путіна", - написав Гриценко.

За його словами, він не знає змісту нових ініціатив Зеленського і не знає, хто їх йому підготував.

Зокрема, Зеленський оголосив про нові українські ініціативи з пошуку мирного рішення у Мінську, анонсував участь у ТКГ начальника Генштабу ЗС України, чого раніше не було та затвердив оновлений склад представників України в ТКГ.

Водночас, Гриценко підкреслив, що в той же день, коли Зеленський заявляв у Брюсселі про свою націленість на пошук мирного рішення, бойовики на Донбасі посилили вогонь з усіх видів зброї.

"За першу добу закордонного візиту Зеленського – троє загиблих і троє поранених наших солдат", - додав він.

Пізніше Зеленський вирішив, що участь начальника Генштабу, головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака у переговорах не на часі і замість нього у Мінську буде заступник командувача ООС Богдан Бондар.

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