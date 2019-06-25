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Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ

Вівторок, 25 червня 2019, 11:22
Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозиції грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали під півсотні депутатів.

Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси мешканців українського Криму, і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу по обіді, оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паск’є.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, у якій запросила Росію для повернення до роботи в Асамблеї без обмежень права голосу.
  • 25 червня російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПАРЄРосіяУкраїнаГрузія
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