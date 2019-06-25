Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы начала процедуру обжалования полномочий российской делегации по требованию представителей нескольких национальных делегаций.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Обжалование полномочий по содержательным основаниям произошло по предложению грузинской делегатки Нино Гогадзе. Всего обжалование поддержали около 50 депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян по процедурным основаниям, ссылаясь на то, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включая голоса жителей украинского Крыма, и избрание этих людей в Госдуму сомнительно.

Решение о том, будут ли подтверждены полномочия россиян, будет принято в ПАСЕ в среду во второй половине дня, объявила президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

Напомним: