Бойка намагаються зняти з виборів через суд

У Шостий апеляційний адміністративний суд надійшла вимога скасувати реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у народні депутати за списком "Опозиційною платформи - За життя".

Про це повідомляє прес-служба цієї партії.

За її словами, позов подали "у змові представники старої і нової влади" через зростання підтримки виборцями партії Юрія Бойка й Віктора Медведчука.

"Наші конкуренти не можуть змиритися з високою довірою громадян особисто до Юрія Бойка як співголови "Опозиційною платформи – За життя" і кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Їхні дії доводять лише одне: ми – єдина опозиційна партія в Україні", – заявила політсила.

"Опозиційна платформа – За життя" стверджує, що жодних правових підстав для відмови в реєстрації Юрія Бойка кандидатом у депутати не існує, і готова до судових розглядів.

"Ми знаємо, в чиїх інтересах діють донощики й аферисти. Ще раз підкреслюємо: їхні жалюгідні спроби завадити діяльності нашої партії приречені на провал. Ми будемо продовжувати боротьбу за права й інтереси українських громадян. Тільки ми забезпечимо Україні мир!", – заявляє партія колишніх "регіоналів" і соратників Медведчука й Рабіновича.

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