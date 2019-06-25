Бойка намагаються зняти з виборів через суд

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Вівторок, 25 червня 2019, 11:33

У Шостий апеляційний адміністративний суд надійшла вимога скасувати реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у народні депутати за списком "Опозиційною платформи - За життя".

Про це повідомляє прес-служба цієї партії.

За її словами, позов подали "у змові представники старої і нової влади" через зростання підтримки виборцями партії Юрія Бойка й Віктора Медведчука.

"Наші конкуренти не можуть змиритися з високою довірою громадян особисто до Юрія Бойка як співголови "Опозиційною платформи – За життя" і кандидата на посаду прем'єр-міністра України. Їхні дії доводять лише одне: ми – єдина опозиційна партія в Україні", – заявила політсила.

"Опозиційна платформа – За життя" стверджує, що жодних правових підстав для відмови в реєстрації Юрія Бойка кандидатом у депутати не існує, і готова до судових розглядів.

"Ми знаємо, в чиїх інтересах діють донощики й аферисти. Ще раз підкреслюємо: їхні жалюгідні спроби завадити діяльності нашої партії приречені на провал. Ми будемо продовжувати боротьбу за права й інтереси українських громадян. Тільки ми забезпечимо Україні мир!", – заявляє партія колишніх "регіоналів" і соратників Медведчука й Рабіновича.

Нагадаємо:

  • 25 червня – останній день, коли Центральна виборча комісія може зареєструвати кандидатів у народні депутати на дострокові парламентські вибори. ЦВК завершила прийом документів 20 червня.
  • До 8 липня партії можуть звертатись до ЦВК з проханням скасувати реєстрацію.
  • Вибори до Верховної Ради 9 скликання відбудуться 21 липня. Так визначив президент Володимир Зеленський, розпустивши Верховну Раду 8 скликання.  

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Теми: Бойко вибори суд


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