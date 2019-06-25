Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойко пытаются снять с выборов через суд

Вторник, 25 июня 2019, 11:33

В Шестой апелляционный административный суд поступило требование отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба этой партии.

По ее словам, иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержка избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

"Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко как сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно: мы – единственная оппозиционная партия в Украине", – заявила политсила.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Бойко кандидатом в депутаты не существует, и готова к судебным разбирательствам.

"Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем: их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал. Мы будем продолжать борьбу за права и интересы украинских граждан. Только мы обеспечим Украине мир!", – заявляет партия бывших "регионалов" и соратников Медведчука и Рабиновича.

Напомним:

  • 25 июня – последний день, когда Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидатов в народные депутаты на досрочные парламентские выборы. ЦИК завершил прием документов 20 июня.
  • До 8 июля партии могут обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.
  • Выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля. Так определил президент Владимир Зеленский, распустив Верховную Раду 8 созыва.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бойковиборысуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Бойко
"Двойные стандариты": почему Зеленский лишил Богуслаева звания героя, а Бойко – нет
Какие петиции игнорирует Зеленский и почему Шмыгаль не решил проблему Бойко-героя?
У Бойко таки могут забрать звание Герой Украины: Кабмин подготовил законопроект
Последние новости
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
Все новости...
Реклама: