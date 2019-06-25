Бойко пытаются снять с выборов через суд

В Шестой апелляционный административный суд поступило требование отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба этой партии.

По ее словам, иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержка избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

"Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко как сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно: мы – единственная оппозиционная партия в Украине", – заявила политсила.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Бойко кандидатом в депутаты не существует, и готова к судебным разбирательствам.

"Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем: их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал. Мы будем продолжать борьбу за права и интересы украинских граждан. Только мы обеспечим Украине мир!", – заявляет партия бывших "регионалов" и соратников Медведчука и Рабиновича.

Напомним: