Бойко пытаются снять с выборов через суд

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Вторник, 25 июня 2019, 11:33

В Шестой апелляционный административный суд поступило требование отменить регистрацию Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Об этом сообщает пресс-служба этой партии.

По ее словам, иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержка избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

"Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко как сопредседателю "Оппозиционной платформы – За жизнь" и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно: мы – единственная оппозиционная партия в Украине", – заявила политсила.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Юрия Бойко кандидатом в депутаты не существует, и готова к судебным разбирательствам.

"Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем: их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал. Мы будем продолжать борьбу за права и интересы украинских граждан. Только мы обеспечим Украине мир!", – заявляет партия бывших "регионалов" и соратников Медведчука и Рабиновича.

Напомним:

  • 25 июня – последний день, когда Центральная избирательная комиссия может зарегистрировать кандидатов в народные депутаты на досрочные парламентские выборы. ЦИК завершил прием документов 20 июня.
  • До 8 июля партии могут обращаться в ЦИК с просьбой отменить регистрацию.
  • Выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля. Так определил президент Владимир Зеленский, распустив Верховную Раду 8 созыва.

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Темы: Бойко виборы суд


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