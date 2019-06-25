На суд по екстрадиції Фірташа в Австрії приїхав Льовочкін

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Вівторок, 25 червня 2019, 11:57

Верховний суд Австрії 25 червня почав засідання, на якому вирішить, чи має український олігарх Дмитро Фірташ бути екстрадований до США, на засіданні присутній нардеп, член партії "Опозиційна платформа – За життя" Сергій Льовочкін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що за словами Льовочкіна, він "приїхав підтримати друга".

Повідомляється, що також у залі суду присутній депутат від "Опозиційного блоку", який за часів президентства Віктора Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайло Папієв. 

"Я тут теж як друг, приїхав підтримати. Впевнений, що Дмитро Фірташ ні в чому не винуватий", – сказав він.

 
ФОТО МАРК ВИНОГРАДОВ

За даними видання, Фірташ перед засіданням суду справу не коментував, на запитання журналістів не відповів. Ухвалене рішення не буде остаточним, воно може бути оскаржене.

 
ФОТО МАРК ВИНОГРАДОВ

Повідомляється, що наприкінці минулого тижня федеральна суддя Ребекка Палмаєр в американському Чикаго відмовилася скасувати звинувачення в хабарництві проти Фірташа, про що повідомляли американські ЗМІ.

В обвинувальному висновку прокурорів містяться звинувачення Фірташа в змові з метою дати хабар в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах.

Нагадаємо:

  • Американський сенатор Роджер Уікер заявив, що український олігарх Дмитро Фірташ заробив "сотні мільйонів незаконних доходів" на газових угодах, очiкуючи екстрадиції до США.
  • Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing.
  • Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.
  • Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.
  • Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єром Юлією Тимошенко.

Детальніше читайте в публікації ЕП: "Хто є пан Фірташ?"

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Теми: Фірташ Льовочкін суд Австрія


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