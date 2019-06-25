На суд по экстрадиции Фирташа в Австрии приехал Левочкин
Верховный суд Австрии 25 июня начал заседание, на котором решит, должен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ быть экстрадирован в США, на заседании присутствует нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что по словам Левочкина, он "приехал поддержать друга".
Сообщается, что также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока", который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.
"Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.
По данным издания, Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос журналистов не ответил. Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.
Сообщается, что в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа, о чем сообщали американские СМИ.
В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.
Напомним:
- Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.
- Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.
- Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.
- Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.
- Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.
Детально читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"
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