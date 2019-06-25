На суд по экстрадиции Фирташа в Австрии приехал Левочкин

Верховный суд Австрии 25 июня начал заседание, на котором решит, должен ли украинский олигарх Дмитрий Фирташ быть экстрадирован в США, на заседании присутствует нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что по словам Левочкина, он "приехал поддержать друга".

Сообщается, что также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока", который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.

"Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.

ФОТО МАРК ВИНОГРАДОВ

По данным издания, Фирташ перед заседанием суда дело не стал комментировать, на вопрос журналистов не ответил. Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.

ФОТО МАРК ВИНОГРАДОВ

Сообщается, что в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа, о чем сообщали американские СМИ.

В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения Фирташа в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Напомним:

Американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский олигарх Дмитрий Фирташ заработал "сотни миллионов незаконных доходов" на газовых сделках, ожидая экстрадиции в США.

Фирташу было предъявлено обвинение в 2014 году. Как утверждала федеральная прокуратура в Северном округе Иллинойса, он играл роль в подкупе индийских чиновников, чтобы заключить выгодную сделку по добыче полезных ископаемых для продажи титана Boeing.

Олигарх был арестован в Вене в марте 2014 года. Освобожден под залог в 174 миллиона долларов и с тех пор оспаривает свою экстрадицию в США.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной.

Известность Фирташу принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Детально читайте в публикации ЭП: "Кто такой господин Фирташ?"