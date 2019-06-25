Вибори в Раду: з'явився свіжий рейтинг партій
Українці, які визначилися і точно підуть голосувати на позачергових виборах, готові провести до Верховної Ради 5 партій.
Про це йдеться в результатах опитування, яке провели Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і центр "Соціальний моніторинг".
Як повідомили на прес-конференції представники соцслужб, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові проголосувати 45,3% опитаних, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, за "Батьківщину" - 8,8%, за "Європейську солідарність" Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.
Інші учасники перегонів, за даними дослідників, не долають прохідний бар'єр у 5%.
Серед них найближче до проходу в парламент перебувають "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і "Сила і честь" Ігоря Смешка, у якої 4,4%.
Далі йдуть:
Радикальна партія - 3%;
"Свобода" - 1,7%;
"Українська стратегія" - 1,2% ;
"Самопоміч" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - по 0,9%;
Решту політичних сил підтримують 0,5% і менше людей.
Опитування проводилося серед 3 тисяч респондентів по всій Україні методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем їхнього проживання з 13 до 21 червня. Стандартне відхилення 1,8%.
Нагадаємо:
- Нещодавнє опитування центру "Социс" та Комітету виборців України показало, що за "Слугу народу" на позачергових виборах Ради хочуть проголосувати 47,6% українців, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,4%, за "Європейську солідарність" – 8,8%, за "Батьківщину" - 8,7% і за "Голос" - 6,8%.
- За межею 5%-го бар’єру опинилися решта партій, зокрема "Сила і честь" (4,1%).