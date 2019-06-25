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Вибори в Раду: з'явився свіжий рейтинг партій

Вівторок, 25 червня 2019, 12:23
Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Українці, які визначилися і точно підуть голосувати на позачергових виборах, готові провести до Верховної Ради 5 партій.

Про це йдеться в результатах опитування, яке провели Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і центр "Соціальний моніторинг".

Як повідомили на прес-конференції представники соцслужб, за партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові проголосувати 45,3% опитаних, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, за "Батьківщину" - 8,8%, за "Європейську солідарність" Петра Порошенка - 8,4% і за партію музиканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

Інші учасники перегонів, за даними дослідників, не долають прохідний бар'єр у 5%.

Серед них найближче до проходу в парламент перебувають "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка із 4,5% голосів українців і "Сила і честь" Ігоря Смешка, у якої 4,4%.

Далі йдуть:

Радикальна партія - 3%;

"Свобода" - 1,7%;

"Українська стратегія" - 1,2% ;

"Самопоміч" та "Опозиційний блок - Партія миру і розвитку" - по 0,9%;

Решту політичних сил підтримують 0,5% і менше людей.

Опитування проводилося серед 3 тисяч респондентів по всій Україні методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face) за місцем їхнього проживання з 13 до 21 червня. Стандартне відхилення 1,8%.

Нагадаємо:

  • Нещодавнє опитування центру "Социс" та Комітету виборців України показало, що за "Слугу народу" на позачергових виборах Ради хочуть проголосувати 47,6% українців, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,4%, за "Європейську солідарність" – 8,8%, за "Батьківщину" - 8,7% і за "Голос" - 6,8%.
  • За межею 5%-го бар’єру опинилися решта партій, зокрема "Сила і честь" (4,1%).

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна РадаВакарчукопитування
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