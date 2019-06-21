Рейтинги партій Порошенка і Смешка падають: свіже опитування

П’ятірку партій, що можуть пройти до Верховної Ради замикає партія Святослава Вакарчука, а партія Ігоря Смешка "Сила і честь" має 4,1 відсотка.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного 14 – 19 червня Центром "Социс" та Комітетом виборців України.

Так безперечним лідером із 47,6% підтримки (серед тих, хто визначився) залишається партія "Слуга народу".

Другою йде "Опозиційна платформа – За життя" - 12,4%.

Третя - "Європейська Солідарність" Петра Порошенка – 8,8%.

Партія "Батьківщина" на четвертому місці (8,7%) і на п’ятому місці "Голос" (6,8%).

За межею 5% бар’єру опинилися решта партій, зокрема "Сила і честь" (4,1%), яка згідно із попереднім опитуванням "Социса" була п’ятою із 5% підтримки.

Метод дослідження: збір первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю „face-to-face" за місцем постійного проживання респондентів.

Статистична похибка дослідження не перевищує +/-2,2%; Загалом було опитано 2000 респондентів.

"Социс" курує політтехнолог екс-президента Ігор Гринів. Зокрема, 51% акцій "Социса" належить компанії "Середньоєвропейська агенція", засновниками якої є діти Гриніва – Роман-Данило Гринів та Марія Процюк.

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