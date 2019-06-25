Выборы в Раду: появился свежий рейтинг партий

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Вторник, 25 июня 2019, 12:23

Украинцы, которые определились и точно пойдут голосовать на внеочередных выборах, готовы провести в Верховную Раду 5 партий.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Как сообщили на пресс-конференции представители соцслужб, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 45,3% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - за жизнь" - 12,1%, за "Батькивщину" - 8,8%, за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4% и за партию музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

Другие участники парламентской гонки, по данным исследователей, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Ближе всего к нему находятся "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с 4,5% голосов украинцев и "Сила и честь" Игоря Смешко, у которой 4,4%.

Дополняется...

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Темы: виборы Верховная Рада Вакарчук опрос


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