Выборы в Раду: появился свежий рейтинг партий

Украинцы, которые определились и точно пойдут голосовать на внеочередных выборах, готовы провести в Верховную Раду 5 партий.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Как сообщили на пресс-конференции представители соцслужб, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы проголосовать 45,3% опрошенных, за "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 12,1%, за "Батькивщину" - 8,8%, за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4% и за партию музыканта Святослава Вакарчука "Голос" - 6,8%.

Другие участники парламентской гонки, по данным исследователей, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Среди них ближе всего к проходу в парламент находятся "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко с 4,5% голосов украинцев и "Сила и честь" Игоря Смешко, у которой 4,4%.

Далее следуют:

Радикальная партия - 3%;

"Свобода" - 1,7%;

"Украинская стратегия" - 1,2%;

"Самопомич" и "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" - по 0,9%;

Остальные политические силы поддерживают 0,5% и меньше людей.

Опрос проводился среди 3 тысяч респондентов по всей Украине методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту их жительства с 13 до 21 июня. Стандартное отклонение 1,8%.

Напомним: