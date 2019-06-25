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На Донбасі ворог стріляє з гранатометів: є поранені

Вівторок, 25 червня 2019, 12:47

У зоні проведення операції Об’єднаних сил противник відкривав вогонь із гранатометів: двоє українських військових дістали поранення, ще двох травмовано.

Про це повідомляє 25 червня прес-служба Міністерства оборони.

"За оперативною інформацію, з початку поточної доби, внаслідок активного застосування противником гранатометного вогню, у лавах українських військ є санітарні втрати: двоє українських воїнів поранені та ще двоє травмовані", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх постраждалих було оперативно евакуйовано з бойових позицій, та надано медичну допомогу.

За даними штабу, від початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції було зафіксовано три збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ.

Зазначається, що вогонь з артилерії і мінометів цієї доби противник поки за вів, але активно застосовував гранатомети різних типів.

Так, о 02.00, з напрямку н.п. Саханка російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних гранатометів РПГ та стрілецької зброї околиці с. Лебединське.

О пів на сьому ранку противник здійснив кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів в бік захисників Авдіївки.

Окрім того, близько 09.00 ранку зафіксовано ворожий обстріл з автоматичних та ручних гранатометів в районі с. Шуми.

У Міноборони запевняють, що станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою українськими військовослужбовцями зі складу Об’єднаних сил.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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