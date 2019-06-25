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На Донбассе враг палит из гранатометов: есть раненные

Вторник, 25 июня 2019, 12:47

В зоне проведения операции Объединенных сил противник открывал огонь из гранатометов: двое украинских военных получили ранения, еще двое травмированы.

Об этом сообщает 25 июня пресс-служба Министерства обороны.

"По оперативной информации, с начала текущих суток, в результате активного применения противником гранатометного огня, в рядах украинских войск есть санитарные потери: двое украинских воинов ранены и еще двое травмированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были оперативно эвакуированы с боевых позиций, им оказана медицинская помощь.

По данным штаба, с начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции было зафиксировано три вооруженных провокации со стороны российско-оккупационных войск.

Отмечается, что огонь из артиллерии и минометов в эти сутки противник пока за вел, но активно применял гранатометы различных типов.

Так, в 02.00, по направлению н.п. Саханка российско-оккупационные войска обстреляли из ручных гранатометов РПГ и стрелкового оружия окраины с. Лебединское.

В половине седьмого утра противник совершил несколько выстрелов из станковых противотанковых гранатометов в сторону защитников Авдеевки.

Кроме того, около 09.00 утра зафиксирован вражеский обстрел из автоматических и ручных гранатометов в районе с. Шумы.

В Минобороны уверяют, что по состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими военнослужащими из состава Объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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